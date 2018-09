Un barbat care a provocat un accident usor in Focsani s-a speriat si s-a sinucis

Ziare.

Potrivit politistilor, barbatul de 49 de ani a lovit cu masina pe care o conducea un pieton si apoi a fugit, de spaima. Victima a fost lovita usor si a reusit sa sune la Politie pentru a anunta modelul si numarul masinii care a disparut.Politistii au gasit masina implicata in accident la domiciliul proprietarului, dupa doar 10 minute, dar nu si pe barbatul care a produs accidentul, care, se pare ca s-a sinucis, aruncandu-se in fata unui tren "In jurul orei 20:21 s-a produs un accident usor pe soseaua Vrancei. O masina a acrosat un pieton de 39 de ani, acesta este ranit usor, a fost transportat la spital, dar inainte a sunat la 112 si a anuntat incidentul, inclusiv informatii despre masina.Politistii au plecat sa-l caute pe proprietarul masinii. La putin timp, au gasit masina in curtea proprietarului, el era plecat deja. Intre timp a aparut si apelul la 112 privitor la un accident pe calea ferata, apelul a fost la ora 20:35.Politistii au aflat ca proprietarul masinii e acelasi cu cel care s-a aruncat in fata trenului, dupa ce victima a fost recunoscuta de membrii familiei", a declarat reprezentantul IPJ Vrancea, Zorel Burlan.Politia va continua ancheta pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii acestor incidente.