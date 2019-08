Un barbat care consumase alcool, cannabis si amfetamina a fost prins la volan, in Constanta

Ziare.

"La data de 4 august, in jurul orei 07:00, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat in varsta de 30 de ani, din Constanta, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor psihoactive, in aparatul etilotest rezultand o valoare de 0,37 mg/l alcool pur in aerul expirat", se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.Conform aceleiasi surse, in urma testarii cu aparatul DrugTest s-a constatat ca barbatul se afla sub influenta unor substantelor interzise, rezultatul fiind pozitiv pentru canabis si amfetamina.Politistii rutieri au mai stabilit ca barbatul a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale, pe numele sau fiind intocmit dosar de cercetare penala.