Un barbat care traversa neregulamentar a fost lovit mortal de un sofer, in Pitesti

Potrivit IPJ Arges, accidentul a avut loc din cauza unui barbat care traversa neregulamentar.Pietonul a fost gasit in stop cardiorespirator si, in ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat mort.Soferul masinii are 57 de ani si este din localitatea Bradu, de langa Pitesti.