Un barbat descarcerat dupa un accident a fost trimis acasa din spital cu recomandarea sa ia Paracetamol

Barbatul in varsta de 49 de ani, Mihai A., a fost duminica victima unui accident rutier care a avut loc in zona stadionului din Targu Neamt. In urma impactului cu o alta masina, barbatul din comuna Raucesti a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor, care l-au scos dintre fiarele contorsionate.Ulterior, acesta a fost rapid preluat de o ambulanta si predat Spitalului din Targu Neamt. Barbatul le-a spus medicilor ca il dureau picioarele, ficatul, avea dureri de cap si stari de voma.De la Targu Neamt, victima a fost trimisa la Unitatea de Primire a Urgentelor Piatra Neamt, pentru continuarea investigatiilor si pentru a primi un tratament adecvat.Dupa cateva ore, barbatul a fost externat, medicii recomandandu-i sa ia paracetamol.Acum, barbatul sustine ca se simte in continuare rau, ca are stari de voma si dureri puternice pe partea dreapta a corpului.Pe de alta parte, medicii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt spun ca barbatul nu a suferit leziuni grave."Domnul respectiv a fost victima unui accident rutier. I s-au facut absolut toate investigatiile pentru a vedea daca are traumatisme. Protocolul a fost respectat. Toate investigatiile au aratat ca nu are leziuni grave, rani sau fracturi. Poate ca durerile pe care le resimte sunt in urma traumatismelor minore. Paracetamolul este un antialgic foarte bun si foarte puternic", a declarat dr. Cristina Atanasoaie, purtatorul de cuvant al unitatii medicale.Aceasta a adaugat ca, daca pacientul resimte in continuare dureri, poate reveni la spital si i se pot face investigatii."Daca dumnealui considera ca a fost vreo problema, poate face si o plangere scrisa, se va forma o comisie si se va ancheta cazul", a incheiat Cristina Atanasoaie.