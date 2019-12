Un barbat din Galati, beat si fara permis, si-a accidentat mortal tatal. Apoi a fugit de la locul accidentului

Ziare.

Potrivit IPJ Galati, ancheta a fost demarata in urma unui apel la 112 care anunta producerea unui accident rutier mortal, pe D.C. 60, in interiorul localitatii Movileni.La fata locului, politistii au gasit un barbat, de 75 de ani, din localitate, decedat, si au stabilit ca acesta a fost acrosat de un autovehicul, soferul acestuia parasind locul accidentului.Dupa cateva ore, politistii l-au identificat pe cel care ar fi provocat accidentul, un barbat, de 45 de ani, fiul victimei, care ar fi condus o autoutilitara si nu ar fi observat victima aflata pe marginea drumului.Politistii au stabilit, totodata, ca barbatul nu detine permis de conducere, iar la testarea alcoolscopica acesta a prezentat valoarea de 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat.El a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpa, parasirea locului accidentului, conducere sub influenta alcoolului si conducere fara permis.