Un barbat beat si fara permis a fost retinut dupa ce a ranit doi pietoni si a fugit de la locul accidentului

Potrivit sursei citate, in localitatea Foltesti, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doi pietoni, conducatorul auto care l-a provocat parasind locul faptei, fara incuviintarea organelor de politie.Dupa aproximativ o ora, politistii l-au identificat pe cel aflat la volanul autoturismului, in persoana unui barbat de 49 ani, din comuna Foltesti, si au stabilit ca, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, acesta ar fi pierdut controlul directiei si ar fi acrosat, cu partea din fata a masinii, un barbat de 39 de ani si un minor de 8 ani, din aceeasi localitate, care se deplasau pe marginea dreapta a partii carosabile, proiectandu-i intr-un sant."Desi barbatul ranit i-ar fi cerut soferului sa sune la 112, acesta ar fi refuzat, parasind locul accidentului. Dupa depistarea acestuia, politistii au constatat ca nu poseda permis de conducere si, din cauza starii avansate de ebrietate in care se afla, nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice. Barbatul este cercetat intr-un alt dosar tot pentru conducere fara permis", a declarat Gabriela Costin.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si i s-a intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului, conducere fara permis, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului.Cele doua victime sunt internate in Spitalul Judetean de Urgenta Galati.