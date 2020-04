Un barbat fara permis a intrat cu masina intr-un stalp. Trei persoane au fost ranite

Ziare.

"Un barbat de 41 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 B, din directia Hurezani - Logresti, a pierdut controlul volanului, parasind carosabilul si a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. Pentru descarcerarea conducatorului auto a intervenit o autospeciala a ISU Gorj.In urma impactului, soferul si alti doi pasageri, de 22 si 27 de ani, din orasul Bumbesti-Jiu, respectiv comuna Logresti, au suferit leziuni si au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma verificarilor efectuate de politisti a reiesit faptul ca soferul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autoturisme, neputand fi testat cu aparatul etilotest, din cauza leziunilor suferite", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.Politistii continua cercetarile, fiind intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui autoturism pe drumurile publice de catre o persoana care nu detine acest drept.In prima zi de Paste, in judetul Gorj au avut loc trei accidente, in localitatile Albeni, Bumbesti-Pitic si Logresto, soldate cu cinci raniti.