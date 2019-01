Un barbat s-a aruncat de la unul dintre etajele hotelului Intercontinental

Ziare.

Echipajele sosite la fata locului au incercat fara succes resuscitarea acestuia, informeaza reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei.Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, pana in acest moment nu se stie de la ce etaj s-a aruncat barbatul si nici nu a fost identificat."In urma cu scurt timp, Politia Capitalei a fost sesizata ca un barbat s-a precipitat de la mare inaltime, la o unitate hoteliera situata pe raza sectorului 1. Cazul a fost preluat de Compartimentul Morti Supecte din cadrul Serviciului Omoruri, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor care au condus la decesul acestuia. Cadavrul urmeaza a fi ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei", informeaza Politia Capitalei.