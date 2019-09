Un barbat s-a inecat incercand o cerere romantica in casatorie

Ziare.

Aflat in vacanta in Tanzania, barbatul s-a inecat in timp ce incerca sa isi ceara iubita in casatorie sub apa, relateaza site-ul postului CNN.Steven Weber a cerut-o pe prietena sa, Kenesha Antoine, sub apa, avand un mesaj scris de mana si un inel."Nu pot sa imi tin respiratia suficient de mult ca sa iti spun tot ce iubesc la tine. Dar...tot ce iubesc la tine, iubesc mai mult in fiecare zi", scrie in mesajul afisat de barbat si surprins de iubita s-a intr-o inregistrare video.Weber nu a reusit sa se intoarca la suprafata, anunta Antoine intr-o postare de pe Facebook. Acesta s-a inecat la scurt timp dupa cererea in casatorie.Autoritatile locale au anuntat ca investigheaza cazul. Departamentul de Stat american a confirmat ca un cetatean american a murit in Tanzania, insa nu a oferit mai multe detalii."Condoleantele noastre sincere familiei pentru pierderea suferita. Vom oferi asistenta consulara necesara", afirma Departamentul de Stat.