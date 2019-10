Un batran care dormea s-a trezit cu o masina in casa. Doi oameni au murit

Ziare.

In accident a fost ranit grav si proprietarul casei, care dormea.Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a informat ca duminica, la miezul noptii, un tanar de 19 ani, din comuna Carta, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii sale de domiciliu, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila prin partea stanga a drumului si a intrat in coliziune cu un imobil.Accidentul s-a soldat cu decesul soferului si al pasagerului din dreapta fata, un consatean de 20 de ani, precum si cu ranirea grava a proprietarului imobilului respectiv, un barbat de 68 de ani, care dormea in incaperea distrusa.In cauza s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.