Un bulgar a plonjat cu tirul plin de ciocolata in raul Olt. De la 6 metri inaltime!

Autocamionul s-a prabusit in rau de la o inaltime de 6 metri, soferul bulgar, care ar fi sarit din cabina inainte ca tirul sa plonjeze peste parapete in apa, alegandu-se doar cu cateva vanatai, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea."Conducatorul autocamionului, un barbat in varsta de 30 de ani, cetatean bulgar, a declarat ca autocamionul ar fi ramas fara frane si a pierdut controlul volanului. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,0 mg/l alcool pur in aerul expirat.In urma evenimentului rutier, barbatul s-a ales doar cu cateva excoriatii, acesta refuzand sa fie transportat la o unitate spitaliceasca", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea.Circulatia in zona ar putea fi intrerupta pentru cateva zeci de minute pentru scoaterea autocamionului din apa, a mai precizat reprezentantul Politiei Valcea.