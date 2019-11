Dambovita: Un camion cu lemne s-a rasturnat peste o femeie care mergea pe marginea soselei (Video)

UPDATE

Ziare.

com

Centrul Infotrafic arata ca accidentul a avut loc pe DN 71 Targoviste - Sinaia, intrucat soferul camionului nu a adaptat viteza la soseaua umeda si din cauza unei surpari mai vechi a drumului.Potrivit Politiei Judetene Dambovita, pe DN 71, in zona localitatii Motaieni, un camion incarcat cu material lemnos s-a rasturnat in afara soselei, o femeie care se deplasa pe marginea drumului, ca pieton, fiind prinsa sub camion.Acolo au intervenit trei autospeciale ale ISU, dintre care una de descarcerare grea, si o ambulanta SAJ.Femeia a fost scoasa de sub camion, in viata, dar era inconstienta, fiind preluata de echipajele medicale, arata sursa citata.Femeia de 63 de ani strivita de camionul plin cu lemne a murit la spital.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs dupa ce soferul camionului cu lemne nu a adaptat viteza la conditiile unui carosabil umed si, din cauza unei surpari mai vechi a partii carosabile, s-a rasturnat peste femeie.