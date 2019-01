Un cargobot s-a scufundat in Marea Neagra. Sase oameni au murit

Ziare.

La bordul navei Volgo Balt 214, care transporta carbune, se aflau 13 membri ai echipajului, unii dintre acestia fiind pana in acest moment salvati din apele Marii Negre, informeaza ABC News.Nava, inregistrata in Panama, plecase din portul rus Azov si se indrepta spre Samsun.Agentia de stiri Anadolu a transmis ca nava s-a rupt in doua in timpul scufundarii.La operatiunile de cautare au participat un avion, trei eliciptere si ambarcatiuni ale Pazei de Coasta din Turcia.Noua dintre membrii echipajului erau din Ucraina, doi din Azerbaidjan, iar alti doi din Rusia, potrivit autoritatilor din provincia Samsun.