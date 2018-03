Un consilier local al PSD a intrat pe contrasens si a lovit o masina: 4 oameni, inclusiv un copil, au fost raniti

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Caras- Severin, duminica dupa-amiaza a avut loc un accident rutier in municipiul Caransebes."Din primele cercetari rezulta ca barbatul, in varsta de 40 de ani, din Caransebes, care se afla la volanul unui autoturism care se deplasa dinspre gara inspre centrul orasului, ar fi patruns si ar fi rulat cu autovehiculul pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu un alt autoturism condus regulamentar de un barbat, in varsta de 45 de ani, in care se mai aflau inca doua persoane, o femeie de 41 de ani si un baiat de 13 ani, toti trei din Lugoj, judetul Timis. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, fiind inregistrate rezultate negative (0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat) ", se arata in comunicat.In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a celor patru persoane aflate in cele doua autoturisme, acestea fiind transportate la Spitalul Municipal Caransebes pentru investigatii medicale.Potrivit unor surse din cadul Politiei Caras-Severin, la volanul autoturismului care a produs accidentul se afla consilierul local Florin Bogdea, liderul consilierilor locali ai PSD din Caransebes.