Un copil a cazut de la etajul doi al unei scoli din Constanta

Politistii spun ca baiatul ar fi escaladat imobilul, in timpul liber, conform Mediafax."Elevul nu se afla in timpul orelor de curs. Din primele date, se pare ca acesta s-ar fi urcat pe gratiile exterioare ale cladirii salii de sport si ar fi cazut de la etajul al doilea. Politistii se afla la fata locului", a declarat Vasile Constantina-Cristina, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta.Baiatul de 11 ani a fost transportat la spital, in stare grava. Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta au precizat ca, in momentul cand au preluat copilul, acesta era dezorientat temporo-spatial, suferind o contuzie toraco-abdominala si de sold stang si fractura inchisa de antebrat stang. El a fost stabilizat la fata locului si apoi dus la spital, arata News.ro.Politistii si inspectorii scolari au deschis anchete in acest caz.