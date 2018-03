Un copil de 14 ani, surdo-mut, a murit dupa ce a fost calcat pe trecere de o ambulanta SMURD, la Cluj

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a declarat ca in cazul accidentului se fac cercetari pentru a se stabili daca la trecerea de pietoni unde a avut loc acidentul era culoarea rosie sau verde pentru pietoni."Un tanar de 14 ani, surdo-mut, a fost surprins si accidentat, duminica pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca de o ambulanta SMURD aflata in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite. Pietonul a decedat in urma accidentului si au loc verificari daca in momentul accidentului pe trecerea de pietoni era culoarea rosie sau verde pentru pietoni.Se vor analiza imaginile de pe camerele de supraveghere a traficului, vor fi audiati martorii. Conform Codului Rutier, orice pieton care se angajeaza in traversarea unei strazi are obligatia sa se asigure. Ambulanta SMURD se deplasa la o interventie spre Aeroportul International Cluj", a spus Morar."Ambulanta implicata in accident era una de neonatologie care se deplasa la un caz pentru a prelua un copil nou-nascut adus cu elicopterul pe Aeroportul Cluj si avea semnalele acustice si luminoase pornite. Echipajul medical a fost preluat de o alta ambulanta SMURD de la Terapie Intensiva si a fost transportat pentru a prelua copilul de la aeroport . O alta ambulanta de la SAJ Cluj a fost dislocata pentru a acorda asistenta medicala si a efectua manevre de resuscitare pentru tanarul accidentat care a si decedat", a spus si purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris.