Un copil de 6 ani a murit, dupa ce un barbat a incercat sa fure un robinet de butelie

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Hunedoara, un apel la numarul de urgente 112 anunta ca s-a produs o explozie pe strada Mures din oras.Astfel, langa o ghena de gunoi, un barbat a incercat sa fure un robinet de pe o butelie aruncata, insa in urma manevrarii necorespunzatoare butelia a ricosat, lovind un copil de sase ani aflat in apropiere.In urma incidentului, copilul de sase ani a fost transportat cu o masina privata la UPU Hunedoara, insa la spital medicii nu au mai putut face nimic pentru el, declarand decesul.Din primele cercetari, politistii au stabilit ca cel care a manevrat gresit butelia a fost chiar un locatar al blocului de la strada Muresului."In momentul manipularii, tubul a ricosat, din cauza presiunii acumulate in interior si a lovit copilul, care se afla pe aleea din curtea blocului. Copilul se intorcea spre casa, de la un magazin din apropiere", a spus purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa si fac cercetari pentru stabilirea tuturor circumstantelor in care a survenit accidentul si cum a ajuns butelia de oxigen acolo.