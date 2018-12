Un copil de 6 ani e in coma profunda, dupa ce era sa se inece la Aqualand Deva

Ziare.

Copilul a fost resuscitat si angajatii strandului si dus la spital, unde este internat la Terapie Intensiva.Medicul Calin Dumitrescu a declarat ca este in stare grava, in coma profunda."Din datele pe care le am, este in coma profunda, internat la Terapie Intensiva. Pana la sosirea echipajelor de ambulanta, acestuia i-au fost aplicate manevre de resuscitare de catre un turist si angajatii de la Aqualand", a spus Dumitrescu.Potrivit reprezentantilor Aqualand Deva, incidentul s-a produs intr-un bazin de 1,6 metri, iar copilul a intrat in apa impreuna cu un adult, iar apoi a fost lasat nesupravegheat.In ajutorul lui ar fi sarit un salvamar si o asistenta."Copilul a venit impreuna cu un unchi sau un bunic, au venit un grup de patru persoane. Era insotit de doi adulti. A intrat in bazinul pentru adolescenti, a ramas nesupravegheat de cei cu care a venit la Aqualand, in conditiile in care complexul are si bazin dedicat copiilor, cu atat mai mult copiilor micuti, de pana in sapte - opt ani, unde normal acolo trebuia sa intre copilul.In ajutorul lui au sarit salvamarii si asistentele, a fost scos, a fost resuscitat de asistente pana a venit ambulanta. Avea puls in momentul in care a plecat de la Aqualand cu ambulanta", a declarat Corina Costea, managerul Aqualand Deva, pentru Adevarul Complexul Aqualand Deva este administrat de Serviciul Baze Sportive si de Agrement, o structura a Primariei.