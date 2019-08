Un copil de 8 ani a fost ranit grav intr-un accident provocat de tatal sau, baut si fara permis

Ziare.

Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc vineri noapte pe raza comunei Campuri, din Vrancea.In urma verificarilor efectuate a rezultat ca un barbat, in varsta de 35 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei, a intrat in coliziune cu un autoturism care se afla parcat pe marginea partii carosabile.Din cercetari s-a stabilit ca barbatul nu detine permis de conducere si avea o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur in aerul expirat.In urma impactului, a rezultat ranirea grava a unui minor, in varsta de 8 ani, pasager in auto si ranirea usoara a conducatorului auto. In cauza a fost intocmit dosar penal.