Un copil de doi ani din Iasi a cazut de la etajul 9

Accidentul s-a petrecut in jurul orei 20:00, joi seara, transmite Realitatea TV.La fata locului a ajuns un echipaj SMURD, care l-a gasit pe copil in stop cardio-respirator si l-a transportat de urgenta la Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria."La ora 19:50, un copil de doi ani a cazut de la etajul al noualea al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun. La fata locului s-a deplasat un echipaj tip C. Copilul a fost gasit in stop cardio-respirator.El a fost preluat si transportat in curs de resuscitare catre Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului de Pediatrie Sfanta Maria", a precizat joi seara medicul Ovidiu Popa, din cadrul SMURD Iasi.Initial, micutul a fost resuscitat, dar dupa cateva minute a intrat din nou in stop cardio-respirator si a murit.Primele informatii indica ca acesta era acasa doar cu tatal sau, insa nu era atent supravegheat. In acest caz, Politia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.