Un copil de trei ani a fost lovit mortal de un adolescent fara permis, la Timisoara - a fost nevoie de interventia mascatilor

Potrivit politistilor, accidentul a avut loc pe strada Satu Mare, de la marginea Timisoarei, unde soferul unui Golf cu numere de Arad a lovit doi copii si o femeie care ii insotea. Dupa ce a sarit cu masina peste un sant, s-a oprit in zidul unei case. Unul dintre copii, in varsta de trei ani, a murit, iar celalalt, o fata, a fost ranita. Femeia a scapat doar cu leziuni usoare.Imediat dupa accident, rromii, majoritari in cartier, au sarit la sofer sa il bata. Tanarul s-a speriat si a inceput sa fuga pe un camp din apropiere, cerand ajutor. Imediat au intervenit mascatii de la trupele speciale, jandarmii, echipaje de pompieri, SMURD si ambulante.Politistii spun ca inainte de accident, soferul, care are 17 ani, a fost la un local din apropiere unde, la un moment dat, s-a iscat un scandal. Tanarul ar fi fost luat la bataie si a reusit sa fuga. A mers acasa, a luat masina tatalui sau si s-a urcat la volan. La un moment dat a pierdut controlul masinii si a surprins copiii si femeia pe strada. Tatal soferului a anuntat ca fiul sau vrea sa se predea. Tanarul va fi cercetat pentru omor din culpa, conducere a unui autovehicul fara a avea permis si fuga de la locul accidentului.