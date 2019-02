Un deputat ALDE a lovit cu masina o tanara pe trecerea de pietoni

Ziare.

Din primele informatii furnizate de Politia Judeteana Buzau, accidentul a avut loc in jurul orei 12:00, in Buzau.In timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Unirii, un buzoian de 36 de ani a accidentat o femeie de 27 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal semaforizat.Soferul care a accidentat-o pe tanara in timp ce traversa regulamentar este deputatul Adrian Mocanu. El ar fi transportat victima la Spitalul Judetean Buzau.Potrivit reprezentantilor SJU Buzau, tanara este constienta si stabila, ea fiind supusa acum unor investigatii amanuntite si unei examinari la computerul tomograf.Seful Serviciului Rutier, comisarul Silviu Dinu, a declarat ca deputatul Adrian Mocanu este cercetat de politisti pentru vatamare corporala din culpa si pentru parasirea locului accidentului, dosarul urmand a fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Totodata, deputatului buzoian ii va fi suspendat dreptul de conducere a autovehiculelor fara perioada de valabilitate, dat fiind faptul ca a parasit locul accidentului pentru a duce victima la spital.