Un elev de la Scoala de Politie din Campina s-a incolacit cu masina pe un stalp (Video)

Martorii sustin ca barbatul aflat la volan a scapat cu viata, reusind sa iasa prin zona lunetei. El are 21 de ani, este elev la Scoala de agenti de Politie de la Campina si se afla acasa, in judetul Arges, unde face practica la Politia Judeteana.Accidentul spectaculos a avut loc marti seara, pe o strada din zona Amat din Pitesti. Martorii sustin ca in jurul orei 22:45 soferul unui Opel Astra care circula cu viteza foarte mare a pierdut controlul volanului, iar masina a derapat si s-a incolacit in jurul unui stalp de electricitate, ramanand suspendata pe acesta.De asemenea, unii dintre cei care au vazut incidentul au afirmat ca autoturismul Opel rula cu viteza mare pentru ca soferul se intrecea cu un alt autovehicul.In momentul producerii accidentului, tanarul elev la Scoala de Politie se afla in timpul liber si era singur in masina. Politistii l-au testat cu aparatul etilotest si au constatat ca nu consumase alcool.Tanarul a suferit leziuni minore in urma accidentului si a fost preluat imediat de o ambulanta care se afla in zona.