Un lift in care se aflau patru persoane a cazut in gol, intr-un bloc din Constanta

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri dupa-amiaza, pentru scoaterea a patru persoane blocate in liftul unui bloc de locuinte de pe bulevardul I.C. Bratianu din Constanta.La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare si un echipaj de prim ajutor. Echipele de interventie ajunse la fata locului au constatat ca liftul respectiv a cazut de la parter la subsol, iar in el se aflau patru persoane. Acestea au reusit sa iasa din lift, dar au ramas blocate la subsol, pompierii intervenind pentru scoaterea lor cu o scara improvizata.Cele patru persoane nu au fost ranite, suferind insa un atac de panica, fara a fi necesar transportul lor la spital.Politistii Sectiei 3 efectueaza verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt, iar la finalizarea acestora se vor lua masurile care se impun.