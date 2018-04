Un maghiar a cazut cu parapanta, in Harghita: E ranit la coloana vertebrala

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca accidentul s-a petrecut in zona Varfului Rez, din apropiere de Odorheiu Secuiesc, la fata locului deplasandu-de un echipaj SMURD si unul de la Serviciul de Ambulanta Harghita, precum si mai multi salvamontisti.Intrucat exista suspiciunea ca barbatul are fractura a coloanei vertebrale, a fost solicitata interventia elicopterului SMURD, care il transporta la Spitalul Judetean din Targu Mures.Potrivit sursei citate, ranitul, in varsta de aproximativ 25 ani, este constient si cooperant.Deocamdata, nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs accidentul de parapanta.