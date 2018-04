Un microbuz a cazut in raul Bistrita: 9 oameni au murit, un singur supravietuitor UPDATE

Update:

Singurul supravietuitor al accidentului este un tanar de 22 de ani, din localitatea Podoleni, care se afla pe locul din dreapta-fata si care a reusit sa iasa singur din autoutilitara cazuta in apa.In acest caz a fost activat Planul Rosu de Interventie, iar la locul accidentului au intervenit peste 35 de pompieri , trei ambulante SMURD si trei masini ale Serviciului Judetean de Ambulanta.Initial, au fost constatate 7 decese, iar doua persoane erau date disparute.Scafandrii au recuperat si trupul celei de-a doua persoane date disparute in urma accidentului din Viisoara.Trupul unuia dintre cei doi muncitori cautati in raul Bistrita a fost gasit de pompieri."Echipajele de pompieri au recuperat una dintre cele doua persoane date disparute. Recuperarea s-a facut de un echipaj de cautare cu barca, cu ajutorul cangii", a declarat Adrian Rotaru, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, potrivit Mediafax.Muncitorul a fost declarat mort, astfel caPotrivit prefectului judetului Neamt, Daniela Soroceanu , soferul - un tanar de 25 de ani, din localitatea Savinesti - ar fi pierdut controlul volanului in urma exploziei unui pneu al masinii, in care se aflau muncitori care veneau din Arad."Anvelopa din spate-stanga a explodat. Autoutilitara era una privata, in care se aflau muncitori care lucrau in zona Aradului si care se intorceau acasa de sarbatori", a declarat prefectul de Neamt.Autoutilitara nu era destinata transportului de persoane, fiind improvizate banchete.In zona, adancimea apei este de aproximativ sapte metri, iar cele doua persoane date disparute sunt cautate de pompieri cu barci pneumatice, la operatiuni participand si scafandri de la inspectoratele pentru situatii de urgenta din Neamt si Bacau.In spatele autoutilitarei circula o alta masina in care se aflau colegi si rude ale victimelor, acestia fiind cei care au sunat la 112 pentru a anunta accidentul.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, la podul de peste canalul acestui rau din satul Viisoara.O singura persoana aflata in microbuz a fost salvata, iar noua dintre calatori si-au pierdut viata, acestora fiindu-le efectuate manevre de resuscitare, fara succes insa.