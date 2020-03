Un microbuz care transporta spre carantina 14 romani intorsi din Franta s-a rasturnat

Ziare.

Accidentul a avut loc in jurul orei 19.00, la intersectia strazilor Garibaldi si 1 Decembrie din Cluj-Napoca intre un microbuz al ISU si un autoturism.Politia Judeteana Cluj a transmis ca din primele informatii reiese ca soferul microbuzului ar fi patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, avand in functiune semnalele luminoase, astfel ca s-a ciocnit cu un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din comuna Bontida.In urma accidentului, trei pasageri ai microbuzului au fost raniti usor.Soferii au fost testati, stabilindu-se ca nu au consumat alcool Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, microbuzul care s-a rasturnat apartine ISU Maramures si transporta 14 persoane care s-ar fi intors din Franta. Pasagerii care nu au avut nevoie de ingrijiri medicale s-au intors la Sala Sporturilor pentru a fi preluati de alt mijloc de transport pentru a fi transportati catre locatiile de carantina.