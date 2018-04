Un microbuz care transporta turisti in Salina Unirea s-a rasturnat: Mai multi raniti

Ziare.

"Din primele informatii, microbuzul s-a rasturnat la intrarea in mina, erau 19 calatori , printre care si turisti israelieni", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Raluca Brezeanu.Accidentul s-a petrecut in tunelul care coboara in mina.La randul sau, purtatorul de cuvant al ambulantei Prahova, George Duta, a declarat ca evenimentul este in desfasurare, la locul accidentului fiind trimise doua ambulante cu medic si alte sase cu asistent medical.Directorul Minei Slanic, Anghel Belea, a declarat cca microbuzul s-a rasturnat pe traseul care leaga suprafata de Mina Unirea, in tunel, toti turistii fiind scosi din masina de personalul Salinei si dusi la zona de imbarcare, unde sunt evaluati de medici.Niciunul dintr turisti nu este incarcerat.