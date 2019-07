Un microbuz cu 25 de pasageri a intrat intr-o cisterna. Trafic restrictionat pe DN 1B

Ziare.

com

Potrivit ISU Prahova, un accident rutier a avut loc, luni, pe DN 1B, in localitatea Bucov, fiind implicat un microbuz cu 25 de persoane si o cisterna, dar care nu este incarcata."Intervenim cu un echipaj de pompieri, o ambulanta SMURD si o autospeciala pentru transport victime multiple. Trei persoane sunt asistate medical si refuza transportul la spital", a transmis ISU Prahova.Traficul pe DN 1B, in zona accidentului, este restrictionat pe o singura banda.Politistii au stabilit ca soferul microbuzului nu a pastrat distanta fata de cisterna care circula in fata sa, iar cisterna a oprit pentru a acorda prioritate de trecere pietonilor.