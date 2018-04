Un microbuz cu romani a fost implicat intr-un accident in Austria

Ziare.

com

Conform presei locale, accidentul a avut loc in apropierea orasului Trieben, unde un microbuz a iesit in decor.In urma accidentului, cinci femei cu varste intre 34 si 63 de ani au fost ranite usor, iar o a sasea, in varsta de 58 de ani, a suferit rani mai serioase, fiind spitalizata. Femeiele sunt romance si lucrau ca ingrijitoare la familii din Austria.Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe au declarat, duminica, pentru News.ro, ca misiunea diplomatica de la Viena face verificari in acest caz, o ancheta a Politiei locale fiind in desfasurare.