Un microbuz cu romani care veneau din Londra s-a izbit de un copac: 9 victime

Ziare.

com

Cele noua persoane, cu varste intre 29 si 51 de ani, veneau de la Londra si se indreptau catre Vaslui. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie in acest caz.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, in noaptea de duminica spre luni, a avut loc un accident rutier pe DN 15D in localitatea Poienari, in care a fost implicat un microbuz in care se aflau noua persoane.La fata locului s-au deplasat: un ofiter si 22 subofiteri cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare grea, trei ambulante SMURD, patru echipaje de la Serviciul de Ambulanta, la nivelul judetului fiind pus in aplicare Planul Rosu de interventie."Ajunse la fata locului, fortele de interventie au identificat un microbuz intrat in niste arbori de pe marginea drumului. Din cei noua ocupanti, trei au fost scosi din microbuz de catre participantii la trafic, trei au fost extrasi de primele forte ajunse de la Detasamentul de pompieri Roman - Punctul de lucru Poienari, iar trei erau incarcerate", au precizat reprezentantii ISU Neamt.In urma accidentului, doi barbati au murit, iar sapte au fost dusi la CPU Roman, sase dintre ei fiind constienti si unul in coma.Microbuzul venea de la Londra si se deplasa catre Vaslui, fiind inmatriculat in judet. Cei noua barbati aflati in mijlocul de transport au varste cuprinse intre 29 si 51 de ani, fiind cetateni romani.