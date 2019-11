Un microbuz plin cu calatori s-a rasturnat, in Cluj

Ziare.

Politia a precizat ca, in conditiile neadaptarii vitezei si ale unui carosabil umed, soferul a pierdut controlul masinii intr-o curba."La data de 7 noiembrie a. c, in jurul orei 5:40, un barbat de 33 de ani din localitatea Barbosi, judetul Mures, a condus o autoutilitara pe DN 16 spre Apahida. Ajuns la km 10 + 850, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga si in conditiile unui carosabil ud, a pierdut controlul microbuzului, a parasit partea carosabila dupa care s-a rasturnat pe terenul viran aferent sensului de mers descendent, spre Apahida", transmite IPJ Cluj.In momentul accidentului, in microbuz se aflau 16 persoane. Au fost transportate la UPU si la Sectia de Ortopedie 8 raniti usor.Soferul microbuzului nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Pasagerii au iesit fara ajutor din autovehicul.