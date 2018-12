Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit cu o masina in Bihor

Ziare.

com

In urma incidentului, sase copii au fost raniti, dar nu este nevoie sa fie transportati la spital. In schimb, soferul masinii implicate in accident este resuscitat la fata locului de medici, a anuntat Delia State, inspector la Centrul Info Trafic al Politiei Romane, la Digi24.Accidentul s-a produs dupa ce soferul autoturismului a efectuat o depasire neregulamentara, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu microbuzul care circula regulamentar.Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers.