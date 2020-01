Un microbuz s-a rasturnat in Constanta: Sunt 16 victime, dintre care 2 incarcerate

Ziare.

Din primele informatii furnizate de ISU Constanta, sunt 16 victime din care 2 inconstiente si 14 constiente. Cele doua victime inconstiente sunt incarcerate sub microbuz.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea situatiei actioneaza 4 ambulante SMURD, 1 autospeciala pentru transport victime multiple, 1 echipaj descarcerare, 1 masina de stingere, precum si 4 ambulante SAJ.La ora transmiterii acestei stiri, interventia pompierilor si cadrelor medicale este in desfasurare si vom reveni cu detalii.