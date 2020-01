Un microbuz s-a rasturnat in Constanta: Doi oameni au murit, 18 sunt grav raniti

Ziare.

Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, doua persoane erau prinse sub microbuzul rasturnat, au fost scoase, dar nu au mai putut fi salvate.Alte 18 persoane, cu multiple traumatisme, au fost preluate de echipajele medicale si duse la spital pentru investigatii amanuntite.Potrivit Centrului Intotrafic, microbuzul s-ar fi rasturnat pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil alunecos. Drumul a fost blocat. Totodata, pe carosabil sunt semnalate portiuni acoperite cu polei, iar circulatia se desfasoara in conditii de ceata densa.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea situatiei au actionat 4 ambulante SMURD, 1 autospeciala pentru transport victime multiple, 1 echipaj descarcerare, 1 masina de stingere, precum si 4 ambulante SAJ.