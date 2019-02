Un microbuz s-a rasturnat pe A3. Soferul era Live pe Facebook (Video)

Ziare.

Cinci persoane au fost ranite, luni, dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe autostrada A3, pe sensul de mers dinspre localitatea Gilau inspre Turda. Soferul transmitea Live pe Facebook in momentul in care a vrut sa depaseasca un tir, dar o alta masina incepuse aceeasi manevra, conform Info Trafic 24 La fata locului au intervenit doua autospeciale de descarcerare, doua echipaje SMURD, o autospeciala pentru transport victime multiple si doua echipaje SAJ.Una dintre victime a ramas blocata in microbuz si a fost scoasa de pompieri.Cei cinci raniti au fost transportati la spital pentru a primi ingrijiri medicale.Conform unor martori, pasagerii microbuzului se intorceau de la munca din afara tarii.Citeste si Mehedinti: 11 oameni au ajuns la spital dupa ce microbuzul in care se aflau a facut accident