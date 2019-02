Un minor la volan a lovit o masina de politie

Ziare.

Potrivit sursei citate, masina condusa de baiat si in care se mai aflau alti doi minori, de 16 de ani, a acrosat un alt autovehicul, iar un echipaj de politie a pornit in urmarire.Un alt echipaj de politie a iesit in intampinarea vehiculului urmarit, minorul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit autospeciala de politie.Masina politiei a fost avariata iar soferul, un agent in varsta de 30 de ani, a fost ranit, suferind o contuzie la omoplat.Soferul minor a coborat din autoturism si a fugit, fiind retinut un pasager din masina.In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducere fara permis si vatamare corporala din culpa, cercetarile fiind continuate pentru localizarea si retinerea soferului minor.