Un mort si doi raniti, dupa ce o masina a lovit o caruta in Ialomita

Centrul Infotrafic anunta ca accidentul s-a produs in zona localitatii Murgeanca, judetul Ialomita, si ca traficul este complet blocat."Soferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un atelaj hipo, nesemnalizat. In urma impactului au rezultat trei victime, dintre care doua au fost transportate la spital, iar conducatorul atelajului hipo a decedat", anunta Infotrafic.Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, pentru efectuarea investigatiilor la fata locului.