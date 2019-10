Un muncitor a cazut de la inaltime, in timp ce lucra la turla bisericii evanghelice din Cisnadie

Ziare.

"SAJ SIBIU trimite de urgenta, de la substatia Cisnadie, un echipaj de tip B1 in localitatea Cisnadie la Biserica Fortificata unde un muncitor a cazut de la inaltime in timp ce facea lucrari de restaurare la turla bisericii.Muncitorul a cazut pe o schela aflata la cativa metri de sol. Echipajul a ajuns la fata locului si a chemat pompierii militari pentru a cobori pacientul la sol, ei neputand actiona la acea inaltime", a precizat Ambulanta Sibiu.Potrivit sursei citate, "victima in varsta de 42 de ani a suferit traumatisme de coloana vertebrala, traumatism toracic el acuzand de asemenea si parestezii membre inferioare. Este transportat constient la UPU Sibiu".