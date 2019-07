Un muncitor de la COS Targoviste s-a ars cu otel topit. Va fi transferat la Bruxelles

Ziare.

Barbatul a fost ranit grav de otelul topit care a cazut dintr-un recipient peste el. Accidentul s-a produs cand muncitorul a incercat sa umble la un sertar al oalei de topire, arata Reporter pe Net. "Muncitorul a fost adus cu ambulanta de la Combinat, cu arsura termica pe o suprafata de peste 55%. A fost primit la UPU, toaletat, examinat, i s-au adminsitrat vacccin antitetanic, anbitiotic prin perfuzie si a fost internat in ATI, cu perfuzii. Acum el este stabil hemodinamic, constient, cooperant.S-a luat legatura cu Ministerul Sanatatii, pentru a fi transferat la Bruxelles. Toate demersurile au fost facute, iar acum se asteapta decizia de a alege mijlocul de transport cu care va fi transferat la Bucuresti si de acolo la Bruxelles. Nu sunt locuri pe nicaieri prin tara in spitalele de arsi", a precizat dr. Elena Firoiu, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste.Muncitorul are arsuride gradul 3 pe 55% din suprafata corpului.