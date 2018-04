Un pacient de la Spitalul de Urgenta din Bistrita-Nasaud a reclamat ca i-au disparut banii: 12.000 de euro

Ziare.

Mai multe perchezitii au avut loc, marti, la Spitalul de Urgenta Bistrita-Nasaud si la trei angajati ai institutiei. Imaginile de pe camerele vide au fost predate anchetatorilor, iar cei trei angajati au fost dusi la audieri."Am primit un mandat de perchezitie pentru trei angajati UPU. Este vorba despre un furt calificat, urmeaza perchezitii domiciliare. Este vorba de pacientul care a fost impuscat si care a reclamat ca i s-a furat o suma de bani. Cei trei vizati sunt o ingrijitoare de curatenie, un brancardier si un registrator medical, doua femei si un barbat. Li se vor sigilia dulapurile si apoi vor avea loc perchezitii domiciliare. Noi am predat catre anchetatori imagini de pe camera de supraveghere", a a spus directorul Spitalului de Urgenta Bistrita-Nasaud, Gabriel Lazany.Surse din randul anchetatorilor au declarat ca pacientul care a reclamat furtul a 12.000 de euro este din Republica Moldova, are 30 de ani, si a ajuns, in urma cu 10 zile, la spital, cu numeroase plagi impuscate la nivelul mainilor, toracelui si gatului, dupa o disputa cu un conational, cei doi fiind banuiti ca ar fi implicat in trafic de tigari.Barbatul a fost gasit in 14 aprilie, abandonat pe un camp din zona localitatii Cepari, jud. Bistrita-Nasaud si dus la spitalul, unde a fost supus unor interventii chirurgicale, iar agresorul sau a fost prins pe raza judetului Maramures.