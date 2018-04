Un politist a accidentat mortal un biciclist, dupa ce consumase alcool

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, Marius Rus, a declarat, sambata dimineata, ca accidentul a avut loc pe DN 17, in cartierul Viisoara, iar biciclistul a murit pe loc."Echipajul de Terapie Intensiva Mobila SMURD a gasit la locul indicat un barbat care, din pacate, prezenta leziuni incompatibile cu viata, astfel ca au fost nevoiti sa ii declare decesul", a spus Rus.Politistii au stabilit ca biciclistul a fost lovit de un autoturism care venea din spate, in urma impactului barbatul fiind proiectat pe celalalt sens de mers, unde a fost lovit de al doilea autoturism.Totodata, politistii au stabilit ca de vina pentru accidentarea biciclistului este un angajat al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, un barbat de 44 de ani, care consumase alcool inainte de a se urca la volan."Un autoturism condus de un barbat, de 44 de ani, din Bistrita a surprins si accidentat un biciclist care se deplasa pe aceeasi directie de mers. In urma impactului, biciclistul a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a fost accidentat de un alt autoturism, care circula regulamentar, din sens opus, si care era condus de un tanar de 20 de ani. In urma impactului, biciclistul a decedat. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost pozitiv in cazul soferului de 44 de ani", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb.Pe numele politistului care a provocat accidentul a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta alcoolului, etilotestul indicand o valoare de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat.