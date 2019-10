Un preot beat, imbracat in lenjerie intima, a provocat un accident in Prahova (Video)

Ziare.

Barbatul, care conducea masina imbracat doar in lenjerie intima, este cercetat de politisti pentru ca avea o alcoolemie de 1,05."Acidentul s-a produs pe raza comunei Valea Calugareasca, pe DJ 101 F. Se pare ca barbatul de 58 de ani ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar, condus de un barbat de 22 de ani. Din impact a rezultat vatamarea corporala a unei tinere de 18 ani, pasagera in cel de-al doilea autoturism.Aceasta a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. In urma testarii cu aparatul etilotest, in cazul barbatului de 58 de ani s-a inregistrat o valoare de 1,05 alcool pur in aerul expirat. A fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului", a declarat Oana Bunghez, purtatorul de cuvant al IPJ Prahova, pentru Mediafax.Potrivit martorilor, preotul Dorian Dumitru era imbracat doar in lenjerie intima in momentul in care politistii au ajuns la locul accidentului.Acesta nu va mai sluji, deocamdata, in biserica "Izvorul Tamaduirii si Sfantul Gheorghe", din comuna Valea Calugareasca."S-a declansat o cercetare in sensul acesta. Este o ancheta interna, parintele va fi oprit de la slujire pana se finalizeaza cercetarile. Nu stiu istoricul dansului, din punct de vedere al soferiei. Ca preot, nu a creat probleme pana acum", a declarat protopopul Adrian Matei, de la Protoieria Ploiesti Nord.