Un pusti beat si fara permis a provocat un accident mortal in Tulcea

Potrivit ISU Tulcea, accidentul s-a produs pe DN 22A, intre localitatile Cataloi si Nalbant, fiind implicat un autoturism in care erau trei tineri, de 16, 17 si 20 de ani."Persoana de 17 ani a fost extrasa constienta si cea de 16 ani in stare de inconstienta cu membru inferior amputat. In cazul persoanei de 20 de ani, care a fost gasita in afara autoturismului, a fost, din nefericire, pronuntat decesul", au transmis reprezentantii ISU Tulcea.Potrivit politistilor tulceni, soferul de 17 ani, care a provocat accidentul, furase cheile masinii de acasa si se urcase la volan baut.In urma testarii soferului cu aparatul etilotest, a rezultat o concentratie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat.De asemenea, oamenii legii au mai stabilit ca autoturismul ii apartinea tatalui tanarului de 17 ani, iar baiatul ar fi sustras cheile de la masina cand a plecat de acasa.Din primele cercetari facute de politistii rutieri a reiesit ca tanarul a condus autoturismul pe DN 22A, iar pe fondul efectuarii unei manevre de depasire si a lipsei de experienta in conducere, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare. Masina a iesit in afara partii carosabile si izbit in plin un copac de pe marginea drumului.