Un roman a murit in Franta in urma unui accident cu 5 camioane

Ziare.

com

In accident au fost implicate cinci camioane si s-a produs in zona localitatii Pierrefitte-sur-Loire din centrul Frantei, relateaza postul francez LCI.In urma accidentului, produs joi dupa-amiaza, au decedat soferii a doua camioane, un cetatean roman in varsta de 59 de ani si un barbat din Cehia, potrivit cotidianului regional La Montagne.De asemenea, soferii celorlalte trei camioane sunt raniti, au informat pompierii.Zona in care s-a produs accidentul este cunoscuta drept una foarte periculoasa, aici fiind frecvent inregistrate accidente.Traficul a fost blocat in zona timp de mai multe ore.