O familie de romani a avut un grav accident in Austria. Tatal a murit, mama si fiica sunt in stare grava

"Ambasada Romaniei la Viena are in atentie accidentul rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Romania. Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la identitatea si starea de sanatate a persoanelor afectate, potrivit Agerpres.Conform datelor preliminare obtinute, un cetatean roman a decedat, iar alti doi, printre care si un minor, au suferit rani grave si au fost transportati la o unitate medicala din zona", releva sursa citata.Potrivit MAE, rudele victimelor au fost notificate cu privire la accident."Ambasada Romaniei la Viena monitorizeaza situatia si este in contact permanent cu autoritatile locale si membrii de familie, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in limita competentelor legale", a adaugat MAE.Potrivit News.ro, presa austriaca scrie ca in accident si-a pierdut viata un barbat, iar sotia si fiica lor sunt in stare grava dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe autostrada si s-a rasturnat.