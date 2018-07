Un sofer a intrat pe contrasens in Iasi si a lovit trei masini: Trei oameni au murit

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Iasi au spus ca niciuna dintre cele trei persoane aflate in autoturismul care a intrat pe contrasens nu a supravietuit impactului."Soferul unui autoturism a patruns pe contrasens pe drumul dintre localitatile Letcani si Podu Iloaiei si a intrat in coliziune cu alte trei masini. Toate cele trei persoane din prima masina au ramas incarcerate. Ulterior, au fost gasite decedate", a declarat Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Conform acesteia, in celelalte trei vehicule implicate in accident nu exista victime La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei, care fac cercetari pentr ucidere din culpa.Potrivit martorilor, soferul autoturismului care a intrat pe contrasens nu ar fi dat semne de franare, principala cauza a producerii impactului fiind, in opinia lor, faptul ca soferul ar fi adormit la volan.