Un sofer a mers pe contrasens pe A1: Trei masini s-au lovit si trei oameni au murit, iar autostrada e blocata

"Din primele date, ar fi trei decedati si patru raniti, dintre care doi grav. Echipajele sunt la caz", a declarat Calin Dumitrescu, purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, citat de Mediafax."Primele informatii arata ca, in urma impactului dintre trei autoturisme, trei oameni au decedat, iar alti patru au fost raniti. Dintre cele patru persoane ranite, se pare ca una a suferit traumatisme severe, iar alte 3 sunt ranite mai usor si constiente. Accidentul s-a produs pe A1, la km 355, sensul de mers Deva-Simeria. Persoanele decedate si ranitul grav sunt incarcerate", a spus si Anemona Doda, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara.Motivul accidentului: O masina mergea pe contrasens pe autostrada. "In jurul orei 06:45, un autoturism care circula pe contrasens pe A1, din directia Soimus-Simeria, a intrat in coliziune cu un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului a rezultat decesul a trei persoane aflate in autoturismul care a produs evenimentul rutier si ranirea altor patru persoane", transmite IPJ Hunedoara, citat de News.ro.Traficul este intrerupt pe autostrada. "Din cauza unei coliziuni in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara, circulatia rutiera pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Deva - Sebes este oprita total in zona localitatii Simeria (judetul Hunedoara) . Politistii rutieri deviaza provizoriu traficul pe DN7", informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a produs evenimentul rutier.Tot sambata a avut loc un accident si pe Valea Prahovei, pe DN1, unde o masina a cazut in rau.