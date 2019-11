Un sofer a murit dupa ce a depasit fara sa se asigure si a intrat intr-un autocamion

Ziare.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca evenimentul rutier s-a produs in zona localitatii Albota din judetul Arges."Conducatorul unui autoturism nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de depasire si a intrat in coliziune cu un autotren. In urma impactului, soferul autoturismului a decedat", precizeaza Centrul Infotrafic.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, la sosirea echipelor de salvare soferul autoturismului era incarcerat si nu prezenta semne vitale.La locul accidentului au intervenit un echipaj cu o autospeciala de interventie, un echipaj cu o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean.Circulatia in zona se desfasoara alternativ, pe un singur fir, pana la finalizarea interventiei si a cercetarii la fata locului.