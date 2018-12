Un sofer a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina in Bucuresti. Trafic blocat

Ziare.

Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, a informat Brigada Rutiera Bucuresti.S-au aplicat manevre de resuscitare la fata locului, iar in jurul orei 6:00 a fost declarat decesul.Traficul este restrictionat in zona, se circula doar pe linia de tramvai, sensul spre Bulevardul Ion Mihalache.Sursa citata a mai precizat ca se efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor evenimentului rutier.